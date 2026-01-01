За незаконную вырубку леса предприятие из Пермского края оштрафовали на 13 млн рублей Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае судебные приставы взыскали с предприятия более 13 млн руб. за ущерб, нанесённый лесному фонду в результате незаконной вырубки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края заключило договор аренды лесного участка с коммерческой организацией для заготовки древесины в Верхне-Усьвинском лесничестве. Для выполнения работ арендатор привлёк подрядную организацию. Из-за неблагоприятных погодных условий заготовка древесины велась преимущественно в ночное время. В результате работники вышли за пределы отведённой делянки и незаконно вырубили деревья объёмом свыше 900 кубометров.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 13 млн руб. Уголовное дело не было возбуждено, так как следствие установило отсутствие прямого умысла на преступление со стороны работников. Однако гражданско-правовая ответственность была применена. Суд подтвердил, что действия компаний привели к нанесению вреда.

Арендатор был признан виновным в бездействии, так как не обеспечил должный контроль за подрядчиком и не принял мер для предотвращения нарушений, несмотря на свои обязательства по договору.

В отделение судебных приставов по Чусовскому и Горнозаводскому районам ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ о солидарном взыскании с двух компаний ущерба в размере более 13,2 млн руб. за незаконную вырубку лесных насаждений.

В рамках возбуждённого исполнительного производства предприятие-подрядчик обратилось в суд с ходатайством о рассрочке платежей. Ходатайство было удовлетворено. Через 10 месяцев вся сумма ущерба была взыскана, и исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

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