Доходы бюджета Перми от продажи земли на торгах увеличились на 42% За полгода городская казна пополнилась на 184,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми зафиксировала резкий скачок поступлений от реализации муниципальной земли. По данным городского департамента земельных отношений, финансовый результат первого полугодия 2026 года превысил прошлогодние показатели почти наполовину — доходы бюджета выросли на 42%.

В абсолютных цифрах разница выглядит следующим образом: если с января по июнь прошлого года город выручил 106,4 млн руб., то за аналогичный период текущего года сумма достигла 184,6 млн руб. В мэрии такой прирост напрямую связывают с расширением лотового портфеля и повышением инвестиционной привлекательности территорий.

За прошедшие шесть месяцев администрация провела 29 аукционов, выставив на рынок право аренды и собственности на землю. Суммарно инвесторы и горожане приобрели или взяли во временное пользование 83 надела общей площадью более 83 тыс. кв. м.

Из общего числа сделок 80 пришлись на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), которые обеспечили львиную долю прибыли — 171,1 млн руб. Оставшаяся часть средств поступила от продажи земель коммерческого назначения для возведения складских комплексов и административных зданий делового управления.

Аналитики ведомства отмечают беспрецедентную конкуренцию среди участников торгов. Большинство объектов ушли с молотка со значительным превышением стартовой стоимости. В сегменте ИЖС финальная цена лотов в ходе конкурентной борьбы увеличивалась кратно — от двух до 14 раз.

Наиболее показательной стала апрельская сделка в Кировском районе Перми, где право аренды рядового земельного участка подорожало в процессе аукциона значительно: начальная ставка в 528,9 тыс. руб. в итоге доросла до 7,6 млн руб.

Эксперты связывают подобный ажиотаж не только с дефицитом подготовленных площадок в черте города, но и с общим ростом интереса к загородному формату жизни.

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