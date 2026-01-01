В Перми за июнь предотвращено более тысячи несчастных случаев на воде Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В МКУ «Пермская городская служба спасения» рассказали, что в июне матросы-спасатели предотвратили в краевом центре более тысячи происшествий на воде и оказали первую помощь 42 отдыхающим.

Напомним, в Перми оборудовано четыре официальных зоны отдыха у воды: на правом берегу Камы у Коммунального моста, между улицами Фокинской и Мостовой, рядом с Мотовилихинским прудом, а также в Орджоникидзевском районе у ж/д станции «КамГЭС» и на левом берегу залива в п. Новые Ляды. С 1 июня здесь дежурят спасательные посты для обеспечения безопасности.

На необорудованных пляжах работают пять мобильных спасательных постов: у ул. 1905 года, возле Пермского Богоявленского мужского монастыря в Верхней Курье, у насосной станции по ул. Кировоградской, 70/1, а также два поста на Мулянке в Дзержинском районе.

Также для оперативного реагирования задействуется спасательный катер «Русбот-65Н».

Совместно с полицией и спасателями представители администраций районов Перми регулярно проводят рейды как на организованных, так и на необорудованных пляжах. В ходе проверок специалисты комиссии по делам несовершеннолетних беседуют с семьями о правилах безопасности на водоемах и раздают памятки взрослым и детям.

Рейды и патрулирование будут проводиться ежедневно до окончания сезона купания.

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