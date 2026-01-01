Школа в Перми готова потратить 3 млн рублей на закупку учебных квадрокоптеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская «Открытая школа» объявила аукцион на приобретение оборудования для изучения беспилотных летательных аппаратов. В рамках проекта планируется покупка восьми учебных квадрокоптеров для обучения учащихся навыкам дистанционного управления и основам пилотирования. Кроме того, будут закуплены два квадрокоптера с функцией визуального наблюдения и два — с возможностью программирования. Об этом сообщает «Рифей».

Дополнительно школа планирует приобрести 30 мини-коптеров, пять квадрокоптеров для визуального управления и проведения соревнований, пять коптеров с видеокамерами для FPV-пилотирования и ночных полетов, а также защитную клетку.

Поставки должны быть завершены до 20 августа 2026 года, а максимальная стоимость контракта составляет 3,1 млн руб.

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