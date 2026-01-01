В Пермском крае из реки подняли тело утонувшего мужчины Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В региональном управлении МЧС сообщили, что 6 июля в 17:47 поступила информация о несчастном случае в д. Шугоровка Пермского муниципального округа. В р. Шугориха утонул человек. Водолазы Пермской краевой службы спасения подняли его тело из воды.

Личность погибшего установлена. На месте происшествия работали девять сотрудников оперативных служб, использовалось четыре единицы техники.

В тот же день из акватории Камы очевидцем был спасён ещё один мужчина. Личность его установлена. Он был передан бригаде СМП и доставлен в больницу. От РСЧС на происшествие выезжали семь человек и три единицы техники.

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