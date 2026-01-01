Учёные нашли в Пермском крае редкие растения и подземные убежища летучих мышей Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Завершилась масштабная экспедиция Русского географического общества (РГО) и Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) по р. Вишере. В состав команды входили 45 специалистов, которые преодолели более 200 км вдоль реки. Подобные комплексные исследования не проводились в этом регионе уже полвека. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Учёные посетили 147 туристических стоянок, взяли образцы почвы, зоопланктона и насекомых для последующего анализа. Они также обнаружили места произрастания редких и охраняемых видов растений. В рамках экспедиции проводились акустические исследования пещер для оценки численности и видового разнообразия летучих мышей. Социологи опросили свыше 300 туристов и местных жителей.

Подробнее результаты экспедиции будут представлены на пресс-конференции 8 июля.

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