За 6 июля в Пермском крае потушили 14 пожаров Поделиться Твитнуть

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за 6 июля 2026 года на территории региона было ликвидировано 14 возгораний. Из них три пожара произошли в Перми и Карагайском муниципальном образовании, два — в Кунгурском и Пермском районах, по одному — в Куединском, Чайковском, Косинском и Чернушинском округах. Об этом пишет ВЕТТА.

На всех пожарах обошлось без пострадавших.

В этот же день для предотвращения новых возгораний 190 профилактических групп в составе 432 человек провели ряд мероприятий. Они обошли 1637 жилых домов, проинструктировали 2659 человек о правилах пожарной безопасности и распространили 2160 информационных листовок.

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