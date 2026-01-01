Суд обязал пермяка выплатить 3,2 млн рублей за кражу электроэнергии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники пермского филиала «Россети Урал» обнаружили, что в м/р Язовая Мотовилихинского района Перми кто-то незаконно потреблял электроэнергию. Сумма ущерба составила 3,2 млн руб.

Выяснилось, что местный житель самовольно подключился к электрическим сетям и пользовался электричеством без договора с энергосбытовой компанией. Специалисты зафиксировали неучтенное потребление в размере более 395 тысяч киловатт-часов.

Правонарушитель отказался добровольно погасить задолженность, поэтому «Россети Урал» обратились в суд.

Тот постановил взыскать с должника всю сумму задолженности как неосновательное обогащение, а также возместить судебные расходы.

«Россети Урал» предупреждают, что самовольное использование электроэнергии без учёта влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.

Энергетики призывают всех, кто знает о случаях незаконного потребления электроэнергии или подключения к сетям, сообщать об этом по бесплатному круглосуточному номеру контакт-центра 8-800-220-0-220 (анонимно).

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