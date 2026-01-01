Жительница Прикамья потеряла 600 тысяч рублей после знакомства с «военным из Сирии» Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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В дежурную часть отдела МВД России «Октябрьский» обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. По её словам, она познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился военным из Сирии. О происшествии рассказали в краевой полиции.

В ходе общения мужчина попросил пермячку принять посылку, так как, по его словам, у него не было близких людей. Для отправки посылки он попросил 150 тыс. руб. Женщина согласилась и оформила кредит, чтобы перевести деньги на указанный им номер телефона.

Через некоторое время «военный» сообщил, что посылку задержали на таможне, и для её получения нужно заплатить ещё крупную сумму. Потерпевшая снова оформила кредит и перевела деньги.

Однако посылка так и не была получена, а общение с «военным» прекратилось. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и ущерб составил около 600 тыс. руб.

По данному факту следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при общении в интернете: «Не стоит доверять незнакомцам, которые сразу начинают просить деньги под различными предлогами».

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