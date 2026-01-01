ИП из Пермского края осуждён за мошенничество при получении субсидий Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Кудымкарский городской суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщили в краевой полиции, противоправную деятельность пресекли сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции из межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский».

По данным следствия, в 2022 году мужчина узнал о программе снижения напряженности на рынке труда в Пермском крае. Это натолкнуло его на идею похитить бюджетные средства, предназначенные для этой цели. Будучи индивидуальным предпринимателем, он заключил соглашение с Центром занятости, чтобы получить субсидию на частичную оплату труда работников, занятых на общественных работах.

Злоумышленник нашел безработных граждан и заключил с ними фиктивные договоры о трудоустройстве, не предоставляя им рабочих мест и не выплачивая зарплату. При этом он предоставил в уполномоченный орган документы с ложными сведениями, на основании которых на его счет поступило более 615 тыс. руб.

Похищенные деньги мужчина использовал по своему усмотрению.

В ходе следствия предприниматель частично возместил ущерб, причиненный бюджету Пермского края, через арбитражное судопроизводство.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа 150 тыс. руб.

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