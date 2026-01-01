Закрылась касса Пермского театра оперы и балета
Она возобновит работу 12 августа
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Пермский театр оперы и балета перешёл на летний режим работы. В связи с этим касса театра закрылась и откроется только 12 августа. Об этом сообщили в театре.
Билеты на спектакли можно приобрести на официальном сайте театра в любое время, он работает без выходных и перерывов.
В летнем репертуаре остаются иммерсивные спектакли «Локация» (16+) и «Городская сюита» (16+).
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