Закрылась касса Пермского театра оперы и балета Она возобновит работу 12 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский театр оперы и балета перешёл на летний режим работы. В связи с этим касса театра закрылась и откроется только 12 августа. Об этом сообщили в театре.

Билеты на спектакли можно приобрести на официальном сайте театра в любое время, он работает без выходных и перерывов.

В летнем репертуаре остаются иммерсивные спектакли «Локация» (16+) и «Городская сюита» (16+).

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