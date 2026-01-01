Первоклассников освободили от домашнего задания Поделиться Твитнуть

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Министерство просвещения РФ объявило об отмене домашних заданий для учащихся первых классов с начала нового учебного года 2026/27. Эту информацию распространило агентство ТАСС, ссылаясь на официальное письмо министерства.

В документе сказано, что в первом классе обучение будет проходить без домашних заданий. А действовавшая ранее норма, согласно которой суммарный объём домашних заданий по всем предметам для первоклассников не должен превышать одного часа, исключена из действующих правил.

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