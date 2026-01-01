В Прикамье арбитраж пресёк попытку взыскания средств через сомнительные судебные приказы Суд отклонил заявления от столичной компании, которая подаёт их по всей стране Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края сообщили о выявлении подозрительной активности со стороны коммерческой организации, пытающейся взыскать долги в упрощенном порядке. С 16 июня 2026 года по всей России зафиксировано более 70 заявлений от столичного ООО «МИДЕАН». Компания пытается получить судебные приказы на взыскание денежных средств с различных ответчиков по договорам возмездного оказания услуг по продвижению товаров на маркетплейсах.

В пермский арбитраж поступило три подобных заявления. Однако судебный орган занял принципиальную позицию: судьи не нашли предоставленные истцом документы убедительными. Определением от 24 июня 2026 года по делу № А50-15143/2026 и определением от 29 июня 2026 года по делу № А50-15194/2026 суд отказал в принятии заявлений к производству, так как доказательства, представленные заявителем, были признаны недостаточными для вынесения судебного приказа.

Отметим, судебный приказ — это упрощенная процедура, которая позволяет взыскивать бесспорные долги без вызова сторон и полноценного разбирательства. Именно поэтому механизм часто становится инструментом для злоупотреблений или попыток принудительного списания средств при наличии спорных обстоятельств. Поэтому массовый характер исков от одного истца к разным ответчикам с идентичной фабулой дела традиционно вызывает повышенное внимание судейского корпуса.

Отказ арбитражного суда принимать заявления означает, что если ООО «МИДЕАН» намерено продолжить борьбу за средства контрагентов, ему придется инициировать полноценный исковой процесс с проведением заседаний, где доводы каждой из сторон будут изучены детально.

ООО «МИДЕАН» зарегистрировано 16 марта 2026 года в Москве. Уставный капитал — 135 тыс. руб., генеральный директор и единственный учредитель — Виктор Правдин; основной вид деятельности (по ОКВЭД) — «торговля оптовая неспециализированная».

В арбитражных судах РФ уже рассмотрены 76 судебных дел с участием ООО «МИДЕАН». Во всех Общество выступало истцом. Общая сумма исков составила 44,9 млн руб.

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