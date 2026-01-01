Пермский край вошёл в топ-5 по спросу на дорожных рабочих За год количество предложений в отрасли выросло более чем в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Весной и в начале лета 2026 года рынок труда России столкнулся с беспрецедентным дефицитом специалистов дорожной отрасли. Согласно аналитике платформы «Авито Работа», количество предложений для мастеров асфальта и бетона за год подскочило более чем вдвое — прирост составил +111%.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито», Пермский край занял пятую строчку в общероссийском рейтинге регионов по динамике спроса. Местные работодатели нарастили поиск сотрудников на 135%, стремясь успеть к пику строительного сезона. При этом ближайшие соседи по темпам роста показали ещё более серьёзную динамику: Брянская область возглавила список с показателем +155% (вакансий стало больше в 2,5 раза), следом идут Рязанская (+148%) и Ивановская области (+141%).

Рейтинг "Авито"

Причиной столь масштабного найма эксперты называют не только традиционный сезонный цикл, но и колоссальные объемы федеральной программы текущего года. Как пояснил директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков, отрасль реализует проекты. В частности, федеральная сеть: планируется ремонт почти 5,5 тыс. км дорожного полотна, а нацпроект «Инфраструктура для жизни» предполагает приведение в нормативное состояние свыше 19 тыс. км региональных и местных трасс.

«Компании уже на этапе подготовки активно нанимают дорожных рабочих, чтобы обеспечить выполнение работ в установленные сроки,— подчеркнул эксперт.— В условиях жестких дедлайнов подрядчики вынуждены открывать массовый набор персонала задолго до начала укладки горячего асфальта».

Для реализации этих планов дорожным организациям требуются специалисты широкого профиля: от операторов тяжёлой техники и грейдеристов до разнорабочих и мастеров по укладке покрытий. Ситуация на рынке смещается в пользу соискателей: из-за высокой конкуренции за кадры компании готовы предлагать повышенные ставки, расширенные социальные пакеты и надбавки за работу вахтовым методом.

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