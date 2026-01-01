Здание с участком на территории Пермского института ФСИН возвращены государству Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Прокуратура Пермского края провела проверку законности владения зданием и земельным участком, расположенными на территории Пермского института ФСИН России. В ходе проверки выяснилось, что в процессе банкротства ГУП «Военторг № 1283» здание, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения, было отчуждено в пользу физического лица, несмотря на ограничения в его оборотоспособности. Впоследствии физическое лицо также приобрело земельный участок под этим зданием.

На основании иска прокуратуры Индустриальный районный суд Перми признал право частной собственности на указанные объекты отсутствующим. Суд постановил вернуть здание и земельный участок в федеральную собственность.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура края проконтролирует его исполнение, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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