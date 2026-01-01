В Пермском округе ремонтируют четыре моста Поделиться Твитнуть

работы на мосту через реку Юг

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском муниципальном округе продолжается ремонт четырёх мостов, сообщили в минтрансе региона.

В п. Юго-Камск восстанавливают мост через реку Юг длиной 24,7 м. Он находится на ул. Михаила Маркова, в западной части посёлка, и связывает кварталы Кекурка и Заюг. За мостом расположены садовые участки, частные дома, фермерское хозяйство, деревообрабатывающее предприятие, база отдыха и трансформаторная подстанция. До ремонтных работ мост находился в аварийном состоянии.

Ремонт начался в 2025 году. Обновляются опоры, пролетные строения, мостовое полотно и подходы. На данный момент все опоры установлены, на одном подходе уложены переходные плиты, ведётся монтаж балок пролетного строения. Техническая готовность объекта составляет 63%.

работы на мосту через реку Платошинку

Министерство транспорта Пермского края

Параллельно в Платошино ремонтируют мост через Платошинку длиной 19 м. Рядом с мостом находятся жилые дома, библиотека, администрация, Дом спорта и другие объекты. Мост связывает с. Платошино и д. Усть-Курашим.

Техническая готовность сооружения на данный момент составляет 28% (оштукатурины опоры, забетонированы открылки и укреплено русло). Мостовое полотно отремонтировано, на одной половине уложен асфальт.

работы на мосту через реку Мулянка

Министерство транспорта Пермского края

Капитальный ремонт моста через Мулянку проводится в д. Клестята. Это сооружение длиной 19 м связывает две части деревни и является единственным путем для жителей улиц Набережной и Зеленой к центру деревни и другим населённым пунктам.

Подрядная организация установила новые опоры и ведет укладку мостовых плит. Далее планируется устройство выравнивающего слоя бетона, гидроизоляции и асфальта. Рабочие также обустраивают подходы к мосту и установили противоналедный лоток. Также предстоит укрепить русло Мулянки и восстановить освещение. Техническая готовность объекта составляет 53%.

После капитального ремонта габариты моста будут увеличены: вместо одной полосы движения появятся две, ширина сооружения увеличится с 4,8 до 11,2 м. Деревянное покрытие заменят на асфальтобетон, а вдоль проезжей части установят барьерное ограждение, которого раньше не было.

Также в этом году начались работы на мосту через Бабку в Кукуштане. Это сооружение связывает посёлок с д. Зайково и несколькими СНТ. Для этих населенных пунктов мост является единственной дорогой, по которой можно попасть в Кукуштан, где находятся больница, Бабкинская средняя школа и детский сад.

Капитальный ремонт моста уже начался. Ведется обустройство временной переправы. Строители заменят опоры, отремонтируют пролетное строение, лестничные сходы, конусы моста, подходы и освещение. Деревянное покрытие заменят на асфальтобетон, ширина проезжей части увеличится с 3 до 6,5 м, а длина сооружения — с 59 до 72 м. Высота моста увеличится более чем вдвое, а количество опор сократится с шести до четырех. Работы на объекте завершатся в 2027 году.

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