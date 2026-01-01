В Пермском округе ремонтируют четыре моста

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работы на мосту через реку Юг

работы на мосту через реку Юг
  Министерство транспорта Пермского края

В Пермском муниципальном округе продолжается ремонт четырёх мостов, сообщили в минтрансе региона.

В п. Юго-Камск восстанавливают мост через реку Юг длиной 24,7 м. Он находится на ул. Михаила Маркова, в западной части посёлка, и связывает кварталы Кекурка и Заюг. За мостом расположены садовые участки, частные дома, фермерское хозяйство, деревообрабатывающее предприятие, база отдыха и трансформаторная подстанция. До ремонтных работ мост находился в аварийном состоянии.

Ремонт начался в 2025 году. Обновляются опоры, пролетные строения, мостовое полотно и подходы. На данный момент все опоры установлены, на одном подходе уложены переходные плиты, ведётся монтаж балок пролетного строения. Техническая готовность объекта составляет 63%.

работы на мосту через реку Платошинку

работы на мосту через реку Платошинку
  Министерство транспорта Пермского края

Параллельно в Платошино ремонтируют мост через Платошинку длиной 19 м. Рядом с мостом находятся жилые дома, библиотека, администрация, Дом спорта и другие объекты. Мост связывает с. Платошино и д. Усть-Курашим.

Техническая готовность сооружения на данный момент составляет 28% (оштукатурины опоры, забетонированы открылки и укреплено русло). Мостовое полотно отремонтировано, на одной половине уложен асфальт.

работы на мосту через реку Мулянка

работы на мосту через реку Мулянка
  Министерство транспорта Пермского края

Капитальный ремонт моста через Мулянку проводится в д. Клестята. Это сооружение длиной 19 м связывает две части деревни и является единственным путем для жителей улиц Набережной и Зеленой к центру деревни и другим населённым пунктам.

Подрядная организация установила новые опоры и ведет укладку мостовых плит. Далее планируется устройство выравнивающего слоя бетона, гидроизоляции и асфальта. Рабочие также обустраивают подходы к мосту и установили противоналедный лоток. Также предстоит укрепить русло Мулянки и восстановить освещение. Техническая готовность объекта составляет 53%.

После капитального ремонта габариты моста будут увеличены: вместо одной полосы движения появятся две, ширина сооружения увеличится с 4,8 до 11,2 м. Деревянное покрытие заменят на асфальтобетон, а вдоль проезжей части установят барьерное ограждение, которого раньше не было.

Также в этом году начались работы на мосту через Бабку в Кукуштане. Это сооружение связывает посёлок с д. Зайково и несколькими СНТ. Для этих населенных пунктов мост является единственной дорогой, по которой можно попасть в Кукуштан, где находятся больница, Бабкинская средняя школа и детский сад.

Капитальный ремонт моста уже начался. Ведется обустройство временной переправы. Строители заменят опоры, отремонтируют пролетное строение, лестничные сходы, конусы моста, подходы и освещение. Деревянное покрытие заменят на асфальтобетон, ширина проезжей части увеличится с 3 до 6,5 м, а длина сооружения — с 59 до 72 м. Высота моста увеличится более чем вдвое, а количество опор сократится с шести до четырех. Работы на объекте завершатся в 2027 году.

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