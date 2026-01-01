Опубликован отчёт о радиационной обстановке в Пермском крае в июне Поделиться Твитнуть

По результатам мониторинга и контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю за июнь 2026 года, радиационная ситуация в регионе остаётся стабильной и благоприятной, сообщили в пресс-службе ведомства.

Радиационный фон в крае оценивается как нормальный: мощность дозы гамма-излучения на открытом воздухе в течение июня не превысила допустимый уровень для жилых и общественных зон (0,3 мкЗв/час), составив 0,1-0,16 мкЗв/час.

В ходе проверок не было выявлено ни природных, ни техногенных источников повышенной радиации.

Контроль радиационного фона осуществлялся в рамках социально-гигиенического мониторинга. Измерения проводились ежемесячно в семи точках, расположенных в городах Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

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