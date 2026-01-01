Жительница Прикамья выплатит 80 тысяч рублей за нападение овчарки на ребёнка Поделиться Твитнуть

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Кунгурский городской суд Пермского края вынес решение по гражданскому делу, связанному с нападением овчарки на ребёнка. Ответчица обязана выплатить компенсацию морального вреда и материального ущерба на общую сумму 80 150 руб., сообщает пресс-служба судебной инстанции.

В материалах дела сказано, что летом 2024 года семья из четырёх человек отдыхала на Сылве в д. Беркутово Кунгурского района. Мать купалась вместе с двумя детьми (2011 и 2018 г.р.), когда на пляж выбежала крупная овчарка без поводка и намордника. Собака напала на младшую дочь истца, укусила её за руку и начала трясти. Проходивший мимо мужчина смог отогнать животное. В результате нападения у пострадавшей прокушена правая рука и кровоподтеки на бедрах, также она испытала сильный стресс.

Постановлением Государственной ветеринарной инспекции Пермского края хозяйка собаки была признана виновной в нарушении правил содержания животных (ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ) и оштрафована на 3 тыс. руб. Мать девочки обратилась с заявлением в МО МВД России «Кунгурский».

Во время судебного разбирательства ответчица признала, что в момент инцидента собака не находилась под контролем. По её словам, животное обычно содержится в вольере, но в тот день выбралось за пределы участка.

Суд, изучив материалы дела, медицинские документы и показания свидетелей, удовлетворил иск и взыскал с ответчицы 60 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда для несовершеннолетней пострадавшей; 10 тыс. руб. для компенсации морального вреда матери ребенка; 3150 руб. на оплату консультации психолога; 7 тыс. руб. государственной пошлины в пользу местного бюджета.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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