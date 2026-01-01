6 июля стало самым жарким днём в Прикамье с начала лета Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Пермском крае 6 июля впервые с начала лета температура поднялась выше +30°C, причем сразу на нескольких метеостанциях, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Самый жаркий день был зафиксирован в Чайковском, где температура достигла +32,3°C, что стало новым рекордом для региона с начала года. В Лысьве температура поднялась до +31,9°C, в Осе и Ножовке — до +31°C, в Кунгуре — до +30,6°C, в Чернушке — до +30,8°C, в Перми — до +30°C. На большинстве других метеостанций температура тоже была близка к +30°C, но чуть ниже.

Высокая влажность сделала жару ещё более ощутимой, и в Перми температура по ощущениям достигала +33°C. Это отличает июльскую жару от майской, которая была менее влажной.

Во второй половине дня над Удмуртией и Башкирией образовалась мощная квазилинейная конвективная система, связанная с холодным фронтом. Она вызвала ливни в Кудымкаре, Гайнах, Кочево, Косе, Перми и других городах.

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