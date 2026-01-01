В Прикамье начался второй этап записи детей в первый класс Во вторую волну приёма заявлений могут участвовать все школы, где ещё есть свободные места Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершился первый этап записи детей в первый класс, который проходил с 1 по 30 июня. В первую волну могли подать заявления родители, чьи дети проживают на закреплённых за школами территориях, а также семьи, имеющие льготы. С 6 июля начался второй этап. Заявления принимаются до заполнения всех свободных мест, но не позднее 5 сентября. Родители могут подать заявление в любую школу, которая ещё не достигла максимальной заполняемости. Об этом сообщили в минобре региона.

Для подачи заявления есть три способа:

— обратиться в сектор пользовательского сопровождения в многофункциональный центр «Мои документы»;

— отправить заявление по почте, приложив копии необходимых документов, заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес образовательной организации;

— воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Приказы о зачислении детей в школы издаются в течение трёх рабочих дней после окончания приёма заявлений. Родителям, подавшим заявление через портал «Госуслуги», уведомления приходят в личный кабинет.

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