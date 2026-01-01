Пермьстат опубликовал данные о долгах по зарплате перед работниками Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Пермьстата, на конец мая 2026 года общая задолженность по заработной плате в организациях Пермского края (исключая малый бизнес) достигла 1,9 млн руб.

В ведомстве отметили, что при этом задолженность по заработной плате из бюджетных источников отсутствует. Вся сумма долга образовалась из-за нехватки собственных средств у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. Их названия не были раскрыты ведомством.

Для сравнения: в мае прошлого года сумма просроченной задолженности была в пять раз больше и составляла 9,7 млн руб.

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