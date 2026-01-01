В мае статус безработного получили 982 жителя Пермского края Поделиться Твитнуть

К концу мая 2026 года в государственной службе занятости насчитывалось 4726 жителей Пермского края, не занятых трудовой деятельностью, что на 430 больше, чем в апреле. Из них 3432 имели статус безработных, из которых 2922 получали пособие. Об этом сообщает Пермьстат.

В мае 2026-го статус безработного получили 982 человека. Уровень трудоустройства безработных снизился на 21 человека, или на 4,9%, по сравнению с маем 2025 года и составил 409 человек.

Нагрузка безработных на 100 вакансий к концу мая 2026 года составила 16,6 человек. Общая потребность в работниках, заявленная работодателями в мае 2026 года, увеличилась на 3756 единиц и достигла 28 526 вакансий. На Пермь приходится 45,1% от общего числа вакансий.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) по видам экономической деятельности по итогам апреля 2026 года составляла 729,4 тыс. человек.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.