Реальная зарплата в Пермском крае выросла на 4,8% В апреле она достигла в среднем 91 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата сотрудников организаций в Пермском в январе-апреле 2026 года достигла 86915,9 руб., что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Реальная начисленная зарплата, скорректированная с учётом индекса потребительских цен, увеличилась на 4,8% в сравнении с АППГ. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным за апрель 2026 года, средняя зарплата в Прикамье достигла 91046,6 руб. Это на 12,6% больше, чем была в апреле 2025 года, или на 5,2% с учётом индекса потребительских цен. (на 5,2%)

В различных секторах экономики среднемесячные зарплаты за январь-апрель 2026 года значительно различались. Например, в сфере добычи полезных ископаемых она составила 124810,5 руб. (в апреле - 139423,5 руб.). В то же время в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания среднемесячная зарплата была (52920,4 руб. (в апреле - 53909,7 руб.).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.