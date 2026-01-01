Скончался легендарный пермский врач Вячеслав Тиунов Поделиться Твитнуть

фото Пермской станции МСП

Скончался Вячеслав Тиунов, выдающийся врач и организатор здравоохранения, который оставил неизгладимый след в истории пермской скорой медицинской помощи. Об этом в соцсетях рассказали на Пермской станции МСП и выразили глубокие соболезнования родным и близким коллеги.

Вячеслав Константинович Тиунов был одним из основоположников специализированных бригад на пермской станции скорой помощи. Он инициировал внедрение передовых технологий диагностики и лечения критических состояний на этапе до госпитализации.

Карьера Вячеслава Тиунова была насыщенной. Он работал врачом скорой помощи, анестезиологом-реаниматологом и кардиологом, возглавлял кардиологические бригады на станции, руководил подстанцией и занимал должность заместителя главного врача. За свои заслуги в области медицины и многолетний добросовестный труд он был удостоен ордена «Знак Почёта» и нагрудного знака «Отличник здравоохранения».

Через два года после окончания Пермского государственного медицинского института в 1973 году Тиунов уже организовал на Центральной подстанции бригаду интенсивной терапии № 18, которая впоследствии стала реанимационной бригадой № 10.

Врачи этой бригады успешно провели сотни временных эндокардиальных кардиостимуляций на догоспитальном этапе. Именно здесь впервые в Советском Союзе начали применять такие передовые технологии, как трансвенозная внутриполостная электрокардиодиагностика, временная трансвенозная эндокардиальная кардиостимуляция и другие сложные вмешательства, требующие высокой квалификации и профессионализма.

Достижения бригады № 10 в области аритмологии стали основой для создания специализированной антиаритмической бригады.

Вячеслав Тиунов ушёл из жизни 4 июля в возрасте 76 лет. Прощание состоится 7 июля в 13:00 в Храме Всех Святых (Пермь, ул. Тихая, 23).

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