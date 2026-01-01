Более 36 тысяч человек посетили пермский фестиваль «Крылья Пармы» Поделиться Твитнуть

В Прикамье на аэродроме «Фролово» прошёл очередной авиационный фестиваль «Крылья Пармы». В нём приняли участие 36 500 жителей и гостей Пермского края, а также гости из Тюменской, Кировской и Свердловской областей. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Основную программу пилотажа продемонстрировали группы высшего пилотажа «Первый полёт» на самолетах «ЯК-52» и «ЯК-54», а также «Стрижи» Военно-воздушных сил России на маневренных истребителях «МиГ-29». Парашютисты, представлявшие предприятия Прикамья, отметили свои юбилеи в этом году, спустившись с флагами своих организаций.

Впервые на фестивале «Крылья Пармы» была представлена техника, произведенная на «Мотовилихинских заводах». Для детей организовали мастер-класс по изготовлению самолётов из картона и фотосессию с легким самолетом «АКМ-3», разработанным пермским конструкторским бюро «АКМ-Авиа».

Авиашоу прошло при поддержке правительства Пермского края и Пермского научно-образовательного центра.

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