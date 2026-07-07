ИП Черткова Т.Н. уведомляет Избирком ПК по готовности предоставить услуги по размещению и производству предвыборных агитационных материалов
ИП Черткова Татьяна Николаевна (РПК «Реклама59») уведомляет Избирательную комиссию Пермского края по готовности предоставить услуги по размещению и производству предвыборных агитационных материалов кандидатов на выборы 20 сентября 2026 г. избирательных объединений на платной основе в период проведения выборов в депутаты Законодательного собрания Пермского края 5 созыва 20 сентября 2026 г., в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 20 сентября 2026 г., а также кандидатов на выборах в Пермскую городскую Думу восьмого созыва 20 сентября 2026 г.
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Пакет размещения включает:
- Предварительное бронирование рекламного места
- Подготовка дизайн макета
- Цветная полиграфическая печать
- Монтаж и демонтаж рекламных материалов
- Контроль состояния рекламных носителей каждые 5 дней
- Фотоотчет
- Договорное сопровождение
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