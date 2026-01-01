Июньская погрузка на железной дороге в Пермском крае увеличилась на 2,3% Общие цифры за шесть месяцев меньше результатов годичной давности Поделиться Твитнуть

РЖД

В июне 2026 года объём погрузки на железной дороге в Пермском крае достиг 3,5 млн тонн, что на 2,3% превышает показатель мая. Об этом сообщили в РЖД.

За первые шесть месяцев текущего года в Пермском крае было погружено 20,9 млн тонн, что на 0,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В первом полугодии в регионе перевезли 10,1 млн тонн химических и минеральных удобрений (+4,7%); 3,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+4,6%); 1,9 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (-8,5%); 1,9 млн тонн строительных грузов (+4,9%); 1,2 млн тонн химикатов и соды (-17,4%); 601,6 тыс. тонн кокса (-22,8%); 549,1 тыс. тонн цемента (+34,5%).

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