Жители Прикамья принесли в экопункт более 200 кг рентгеновских снимков Поделиться Твитнуть

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Посетители экопункта ПРО ТКО сдали более 200 кг рентгеновских пленок. В этих снимках содержится серебро, которое после переработки используется в промышленности. После очистки металл применяют в медицине, электронике, электротехнике, химической промышленности и ювелирном деле. Из одного снимка можно получить от 1 грамма серебра, поэтому посетители экопункта помогли вернуть от 200 до 300 граммов этого металла во вторичный оборот. Об этом сообщили в ПРО ТКО.

Рентгеновские снимки относятся к медицинским отходам класса «Г». Медицинские учреждения сами заключают договоры на их утилизацию, но часто пациенты получают снимки на руки и, когда результаты диагностики становятся ненужными, выбрасывают их в мусорное ведро. Чтобы предотвратить попадание ценного ресурса в контейнеры для твердых коммунальных отходов, экопункт регоператора организовал приём таких снимков.

Ранее пермяки принесли в экопункт более 110 тыс. блистеров от таблеток (около 160 кг), которые регоператор отправил в Ярославль для переработки. Этим занимается «Национальная экологическая компания». \

Экопункт работает ежедневно, без выходных, с 10:00 до 20:00 по адресу: Пермь, шоссе Космонавтов, 162б (парковка у ТРЦ «Планета» со стороны остановки «Улица Дениса Давыдова»).

Работы по внедрению раздельного сбора проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который направлен на развитие экономики замкнутого цикла. К 2030 году в Прикамье планируют достичь сортировки 100% отходов и сократить их размещение на полигонах до 50%.





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