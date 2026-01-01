В Прикамье участились случаи нападения собак на людей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В последнее время на территории Пермского края участились случаи нападения собак на людей, включая детей, что приводит к их травмам. Следственное управление СК России по Пермскому краю обращает внимание граждан на важность соблюдения правил содержания и выгула собак, а также об ответственности за их несоблюдение.

Так, 24 мая текущего года в Дзержинском районе Перми на ул. Транспортной бездомная собака напала на мальчика. В результате укусов ребёнок получил травмы ноги и ягодиц. По данному факту Следственный отдел по Дзержинскому району Перми возбудил уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В марте 2026 года в социальных сетях появилась информация о нападении собак породы стаффордширский терьер на пожилую женщину в Лысьве. Собака находилась на свободном выгуле. В связи с этим территориальный следственный отдел также возбудил уголовное дело.

В феврале в социальных сетях сообщалось о нападении бездомной собаки на мальчика 2011 г.р. в п. Павловский Очёрского городского округа. Пострадавшего госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Следователь Очёрского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Аналогичные инциденты произошли в Добрянке, Кудымкаре, Чайковском, Красновишерске и других районах Пермского края.

В связи с этим Следственное управление СК России по Пермскому краю напоминает владельцам домашних животных и представителям органов местного самоуправления о необходимости соблюдения законодательства.

Владельцы собак обязаны обеспечивать безопасность граждан и сохранность их имущества при выгуле собаки, исключать возможность свободного и неконтролируемого передвижения собаки за пределами специально отведённых мест, выгуливать потенциально опасных собак исключительно в наморднике и на поводке (за исключением выгула на огороженной частной территории).

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс. руб., для юридических — до 30 тыс.

Кроме того, за последствия нападения собак предусмотрена уголовная ответственность. Также предусмотрена уголовная ответственность за халатность должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных (ст. 293 УК РФ).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.