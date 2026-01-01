В Пермском крае простились с погибшим на СВО Сергеем Лапаевым
В Александровском округе Пермского края состоялось прощание с 35-летним бойцом, погибшим в ходе специальной военной операции.
По информации из администрации муниципалитета, военнослужащий Сергей Лапаев погиб при выполнении боевого задания в зоне боевых действий.
Церемония прощания проходила 6 июля с 10:00 в ДК «Энергетик» п. Яйва. Похороны бойца состоялись на местном кладбище с соблюдением всех воинских ритуалов.
«Администрация Александровского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям покойного», — говорится в заявлении пресс-службы муниципалитета.
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