В Пермском крае простились с погибшим на СВО Сергеем Лапаевым Поделиться Твитнуть

фото: jannoon028

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В Александровском округе Пермского края состоялось прощание с 35-летним бойцом, погибшим в ходе специальной военной операции.

По информации из администрации муниципалитета, военнослужащий Сергей Лапаев погиб при выполнении боевого задания в зоне боевых действий.

Церемония прощания проходила 6 июля с 10:00 в ДК «Энергетик» п. Яйва. Похороны бойца состоялись на местном кладбище с соблюдением всех воинских ритуалов.

«Администрация Александровского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям покойного», — говорится в заявлении пресс-службы муниципалитета.

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