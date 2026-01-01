В Прикамье вдвое увеличилось количество эвакуируемых санавиацией пациентов на ИВЛ
За первое полугодие 2026 года отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи (санавиации) Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) работало в интенсивном режиме. Реаниматологи отмечают рост числа пациентов в критическом состоянии. Всего бригады санавиации получили около 1000 вызовов. Они эвакуировали более 650 человек из разных уголков края. Из них 229 пациентов были прооперированы на месте, а остальным оказали консультативную помощь. Об этом сообщили в минздраве региона.
За этот период «крылатая скорая» поднималась в воздух 112 раз. Медицинская помощь была оказана 269 пациентам, включая девятерых детей. Это значительно превышает показатели прошлого года: тогда было 96 вылетов и 189 пациентов.
По словам заведующего отделением санавиации ПККБ Алексея Степанова, наблюдается увеличение числа пациентов с острым инфарктом миокарда. Если в прошлом полугодии их было 367, то в этом — уже 438. Также возросло количество случаев ожогов, травм и нейрохирургических патологий.
Особенно заметно почти двукратное увеличение числа пациентов в крайне тяжелом состоянии, нуждающихся в респираторной поддержке с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вертолётная доставка позволяет значительно сократить время до госпитализации и обеспечить безопасную транспортировку. 94% таких пациентов доставляются в местные больницы в первые сутки.
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