В Прикамье вдвое увеличилось количество эвакуируемых санавиацией пациентов на ИВЛ Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

За первое полугодие 2026 года отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи (санавиации) Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) работало в интенсивном режиме. Реаниматологи отмечают рост числа пациентов в критическом состоянии. Всего бригады санавиации получили около 1000 вызовов. Они эвакуировали более 650 человек из разных уголков края. Из них 229 пациентов были прооперированы на месте, а остальным оказали консультативную помощь. Об этом сообщили в минздраве региона.

За этот период «крылатая скорая» поднималась в воздух 112 раз. Медицинская помощь была оказана 269 пациентам, включая девятерых детей. Это значительно превышает показатели прошлого года: тогда было 96 вылетов и 189 пациентов.

По словам заведующего отделением санавиации ПККБ Алексея Степанова, наблюдается увеличение числа пациентов с острым инфарктом миокарда. Если в прошлом полугодии их было 367, то в этом — уже 438. Также возросло количество случаев ожогов, травм и нейрохирургических патологий.

Особенно заметно почти двукратное увеличение числа пациентов в крайне тяжелом состоянии, нуждающихся в респираторной поддержке с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вертолётная доставка позволяет значительно сократить время до госпитализации и обеспечить безопасную транспортировку. 94% таких пациентов доставляются в местные больницы в первые сутки.

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