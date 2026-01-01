Три пермских ресторана претендуют на победу в фестивале BreakFest 2026 Поделиться Твитнуть

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Три ресторана Перми принимают участие во всероссийском фестивале завтраков BreakFest, который в этом году собрал 250 участников из 46 городов России. На этом фестивале шеф-повара готовят специальные меню и представляют свой взгляд на завтрак.

От Перми участвуют заведение с европейской кухней и местными акцентами «Ривер» (для фестиваля здесь создали шесть вариантов завтрака), ресторан «Тайная В.» с четырьмя вариантами, Nolan Wine & Kitchen (для фестиваля команда ресторана создала три варианта завтрака).

Фестиваль продлится до 30 июля. Победителя определят как гости ресторанов, так и жюри из экспертов индустрии.

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