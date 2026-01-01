За неделю в Перми в ДТП погибли два человека Всего произошло девять аварий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшую неделю в краевом центре произошло девять дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях девять человек получили ранения разной степени тяжести, среди них — трое несовершеннолетних,. два человека погибли.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 1 192 нарушения правил дорожного движения. С признаками опьянения задержаны 37 водителей, 48 шофёров ездили без водительских удостоверений. Зафиксировано 25 нарушений правил выезда на встречную полосу, 105 случаев непредоставления преимущества пешеходам, 76 нарушений ПДД пешеходами, 17 нарушений правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает всем жителям и гостям города о важности соблюдения Правил дорожного движения.

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