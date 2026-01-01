Банк «Урал ФД» одним из первых поддержал меморандум о добросовестном информировании клиентов Потребители всегда могут рассчитывать на понятные и открытые условия Поделиться Твитнуть

Фото: Урал ФД банк

Банк «Урал ФД» вошёл в число первых кредитных организаций, присоединившихся к «Меморандуму добросовестного информирования потребителей об условиях вкладов». Это ещё один шаг банка к максимальной открытости в работе с клиентами.

Меморандум разработан Ассоциацией банков России (АБР) и Национальным советом финансового рынка (НСФР) совместно с Банком России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Документ представил президент АБР Денис Липаев на Финансовом конгрессе Центробанка. Ознакомиться с ним можно на официальных сайтах АБР и НСФР.

Присоединение к меморандуму является добровольным. На текущий момент список участников насчитывает семь банков.

Выбирая «Урал ФД», клиенты всегда могут быть уверены: условия финансовых продуктов изложены доступно, без скрытых нюансов и двусмысленностей.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

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