Пермский край открыл свой стенд на международной промышленной выставке Она проводится в Екатеринбурге Поделиться Твитнуть

В Екатеринбурге открылась XVI международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», одна из ключевых индустриальных, торговых и экспортных площадок России. Делегацию Пермского края возглавляет губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дмитрий Махонин подчеркивает, что такие мероприятия помогают Прикамью представить промышленный потенциал, расширить деловые контакты и найти новые рынки сбыта. «Наша промышленность активно развивается, особенно в таких отраслях, как машиностроение, IT и производство уникальных технологий», — отметил он. Губернатор также отметил значительный опыт региона в сотрудничестве с зарубежными партнерами и развитии промышленной кооперации с крупными холдингами.

Программа делегации включает рабочие встречи с руководителями крупных промышленных компаний Урала, России и других стран. На этих встречах планируется обсудить вопросы промышленной кооперации и расширения торгово-экономических связей.

На совместном стенде Пермского края представлены такие предприятия, как «Мотовилихинские заводы», «ЭЛКАМ-нефтемаш», «Бэст Электроникс», «Элка-кабель», «Суксунский оптико-механический завод», «Уралхимсорб», «Химпром», «НБТЕХ», «Меридиан Глобал», «Еврохим — УКК», «Завод Гермес», «ВИПАКС», «АРСТЕХМАШ», «ГардианДиджиЛаб», Пермский НОЦ и «Центр повышения квалификации «Становление».

На выставке представлены новейшие технологии, включая программное обеспечение для видеоаналитики в реальном времени, системы управления техническим обслуживанием, минеральные удобрения, станки с ЧПУ, видеорегистраторы, мобильные установки для очистки воды, средства индивидуальной защиты, активированные угли, пеногасители, силовые кабели и другие разработки.

«Центр повышения квалификации «Становление» впервые участвует в выставке на стенде Пермского края. Генеральный директор Вера Селянинова сообщила, что организация обучила более 15 тысяч специалистов из России, Казахстана, Узбекистана, Армении и Монголии работе на станках и роботах с программным управлением. «В условиях современной промышленности нам нужны полипрофессионалы, способные быстро адаптироваться к технологическим изменениям. Демографическая ситуация также способствует автоматизации производств. Поэтому наше участие в «ИННОПРОМе» направлено на расширение возможностей сотрудничества с отечественными и зарубежными предприятиями», — сказала Селянинова.

Выставка «ИННОПРОМ» собирает представителей органов власти, промышленных компаний, технологических корпораций, отраслевых ассоциаций и институтов развития. В 2026 году основные разделы выставки включают машиностроение и компоненты, металлургию, новые материалы, химию, цифровые и производственные технологии, автоматизацию производства и промышленную инфраструктуру.

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