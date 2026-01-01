«Единая Россия» определилась с кандидатами в депутаты краевого парламента и думы Перми Краевую и муниципальную часть списков возглавил губернатор Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Состоялся II этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия». На нём было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы двух уровней. По данным соцсетей партии, в краевое Законодательное собрание будет выдвинуто 133 кандидата, в пермскую гордуму — 56 кандидатов.

В случае с единым краевым избирательным округом тройку возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, на второй строчке — заместитель председателя Законодательного собрания Сергей Яшкин, на третьей — член региональной общественной палаты Ирина Ермакова.

Общемуниципальную часть по единому избирательному округу на выборах в гордуму Перми также возглавил глава Прикамья.

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