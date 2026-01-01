Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 75%
В пермской таможне подвели итоги работы
С начала этого года международный аэропорт Пермь продемонстрировал рекордную динамику развития. По данным таможенной службы, в первом полугодии 2026 года воздушная гавань Прикамья обслужила 156 291 пассажира. Этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года (89 353 человека) почти на три четверти — рост составил 74,9%.
В ведомстве отметили, что скачок трафика напрямую связан с расширением полётной географии и увеличением частоты вылетов. За шесть месяцев текущего года было совершено 811 международных пассажирских авиарейсов, что на 76,3% больше, чем годом ранее (460 рейсов).
Как пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Пермь» Дмитрий Шумков, главным драйвером роста стали популярные туристические направления. Существенно увеличилось количество полётов в Египет и Турцию. Кроме того, летом маршрутную сеть пополнили новые игроки: авиакомпания «Несма Эйрлайнс» начала выполнять рейсы в Египет, а ПАО «Аэрофлот» усилило своё1 присутствие на турецком направлении.
Несмотря на кратное увеличение нагрузки на пункт пропуска, показатели эффективности таможенного контроля остаются стабильно высокими. В первой половине 2026 года сотрудниками ведомства было возбуждено 155 дел об административных правонарушениях (для сравнения, в 2025 году их было 149).
В ходе проверок физических лиц и багажа пресечено более полутора сотен попыток нарушения закона. Основные категории выявленных правонарушений распределились следующим образом:
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