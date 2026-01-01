Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 75% В пермской таможне подвели итоги работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала этого года международный аэропорт Пермь продемонстрировал рекордную динамику развития. По данным таможенной службы, в первом полугодии 2026 года воздушная гавань Прикамья обслужила 156 291 пассажира. Этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года (89 353 человека) почти на три четверти — рост составил 74,9%.

В ведомстве отметили, что скачок трафика напрямую связан с расширением полётной географии и увеличением частоты вылетов. За шесть месяцев текущего года было совершено 811 международных пассажирских авиарейсов, что на 76,3% больше, чем годом ранее (460 рейсов).

Как пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Пермь» Дмитрий Шумков, главным драйвером роста стали популярные туристические направления. Существенно увеличилось количество полётов в Египет и Турцию. Кроме того, летом маршрутную сеть пополнили новые игроки: авиакомпания «Несма Эйрлайнс» начала выполнять рейсы в Египет, а ПАО «Аэрофлот» усилило своё1 присутствие на турецком направлении.

Несмотря на кратное увеличение нагрузки на пункт пропуска, показатели эффективности таможенного контроля остаются стабильно высокими. В первой половине 2026 года сотрудниками ведомства было возбуждено 155 дел об административных правонарушениях (для сравнения, в 2025 году их было 149).

В ходе проверок физических лиц и багажа пресечено более полутора сотен попыток нарушения закона. Основные категории выявленных правонарушений распределились следующим образом:

— 131 случай — попытка ввоза товаров, запрещенных к перемещению или требующих специального разрешения (в основном продукция животноводства без ветеринарного контроля);

— 8 случаев — незаконный провоз крупных сумм наличных денежных средств;

— 7 эпизодов — превышение установленных норм на ввоз табачных изделий;

— 5 фактов — сокрытие коммерческих партий груза под видом личных вещей пассажиров;

— 4 случая — нарушение лимитов на транспортировку алкогольной продукции.

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