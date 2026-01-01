В Прикамье на частной ферме во время пожара погибло более 4000 свиней Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В д. Кипчак в Куединском муниципальном округе масштабный пожар на частной свиноферме привёл к гибели нескольких тысяч животных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар вспыхнул около 22:50 5 июля. На борьбу с огнём были брошены 41 человек личного состава и 14 единиц специализированной техники. От МЧС по региону к месту происшествия прибыли 22 спасателя на пяти автомобилях.

По словам очевидцев и первых прибывших расчётов, открытым пламенем была охвачена кровля животноводческого комплекса. Площадь горения составила 4500 кв. м. Полностью справиться с последствиями стихии специалистам удалось только к 02:15 утра 6 июля.

Итоги происшествия оказались крайне тяжелыми для владельца фермы. Из горящего здания удалось эвакуировать 1135 голов скота. Однако поголовье фермы понесло катастрофические потери — жертвами стихии стали 4150 свиней. По предварительной информации регионального главка ведомства, человеческих жертв и пострадавших среди персонала предприятия нет.

Специалисты устанавливают точную сумму материального ущерба и выясняют причины возгорания.

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