«Т Плюс» готовит Пермскую ТЭЦ-13 к зиме Поделиться Твитнуть

фото: Т Плюс

Пермский филиал «Т Плюс» проводит плановую подготовку к отопительному сезону ТЭЦ-13. Для этого с 29 июня по 12 июля отключена подача тепла для остановки ремонта оборудования станции, а также для гидравлических испытаний сетевого трубопроводов, чтобы выявить и устранить повреждения. Это позволит обеспечить надёжную подачу тепла и горячей воды в дома жителей и соцобъекты.

«Подготовка генерирующих мощностей и котельных установок к отопительному периоду 2026–2027 годов ведётся строго в соответствии с утверждённым графиком. Весь перечень запланированных процедур выполняется в максимально сжатые сроки, однако при этом неукоснительно соблюдаются все действующие нормы и правила промышленной безопасности. Тщательная и всесторонняя проверка каждого элемента теплоснабжающей инфраструктуры способна гарантировать надёжную и бесперебойную подачу тепла жителям», — отмечает главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

На Пермской ТЭЦ-13 ремонтируют турбогенератор № 2, три паровых и два водогрейных котла. Проверяют тепловыводы, меняют задвижки, обслуживают насосное оборудование. Это нужно, чтобы зимой подача тепла в дома была стабильной. Также энергетики готовят к зиме 182 км трубопроводов, по которым тепло и вода поступают в дома и соцобъекты Гайвы. Такие работы обязательны перед каждым отопительным сезоном.

Всего до начала отопительного сезона специалисты проверят 2056 км теплосетей Перми. Ремонты пройдут на четырёх ТЭЦ, трёх водогрейных и 27 малых котельных. Также подготовят 12 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов. Ведётся замена изношенных труб на улицах Ласьвинская, Магистральная, Леонова и в микрорайоне Молодёжный. Всего энергетики планируют переложить 6 км тепломагистралей.

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