Директор Пермской филармонии вошла в правление Союза концертных организаций России Галина Кокоулина выступила с докладом о развитии межрегионального сотрудничества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На полях XX съезда Союза концертных организаций России (СКОР), который прошёл 4 июля в Концертном зале им. П.И. Чайковского, состоялось обновление руководящих органов профессионального объединения. По итогам голосования директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина была избрана в состав правления Союза.

Всероссийское совещание собрало руководителей филармоний и концертных площадок со всей страны. Участников форума приветствовал заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев. В обсуждении ключевых вопросов развития отрасли приняли участие мэтры концертного дела, среди которых президент СКОР и генеральный директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов.

Галина Кокоулина выступала на съезде не только как новый член правления, но и в качестве руководителя Уральского регионального отделения Союза. Она представила доклад о перспективах взаимодействия региональных филармоний и развитии межрегионального сотрудничества. Деятельность директора Пермской краевой филармонии по цифровизации отрасли ранее получила признание: она представляла единый цифровой сервис «Граф филармоний» для синхронизации данных учреждений культуры.

Съезд также подвел итоги Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. Обходя конкурентов из других регионов, победителем и признанным лидером в этом направлении стала Пермская краевая филармония.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.