В Прикамье проводят в последний путь участника СВО Дениса Козлова Военнослужащего похоронят в Нытве Поделиться Твитнуть

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Нытвенского округа Денис Козлов. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Как и где именно он погиб, местные власти не уточняют. Известно лишь, что он служил в штурмовом подразделении.

Военнослужащего похоронят 7 июля. Церемония прощания начнётся в ДК Нытвы (пр. Металлургов, 1а) в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00.

В администрации муниципалитета принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.