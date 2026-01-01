В Прикамье сотрудники Почты России помогли не допустить хищение более 4 млн рублей В большинстве случаев жертвами мошенников были пенсионеры Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Почты России

С начала 2026 года операторы связи Почты России помогли предотвратить хищение свыше 4 млн руб. у пожилых жителей Пермского края, сохранив их накопления для родных и близких.

В условиях, когда мошенники используют сложные психологические манипуляции и постоянно меняют сценарии обмана, главным оружием защиты остается внимательность людей. При оформлении денежных переводов операторы внимательно оценивают каждую ситуацию, отметили в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края.

Злоумышленники часто инструктируют своих жертв дробить платежи — переводить деньги небольшими суммами несколькими транзакциями, чтобы не вызывать подозрений у банковских алгоритмов. Именно поэтому статистика предотвращенного ущерба складывается из множества мелких эпизодов. Самой крупной единоразовой суммой, которую сотрудники почты успели остановить с января этого года, стали 330 тыс. руб., рассказали в региональном управление Почты России.

В пресс-службе компании отметили: чтобы эффективно противостоять современным угрозам, персонал регулярно проходит специализированные инструктажи по информационной безопасности. Особое внимание уделяется работе с пожилыми клиентами, которые традиционно являются главной мишенью дистанционных злоумышленников. Благодаря этим мерам почтовая сеть превращается из простого пункта выдачи денег в центр финансовой безопасности малых городов и сёл.

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