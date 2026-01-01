Прокуратура требует аннулировать договор с «Новогор-Прикамье» В ведомстве считают, что сделка о передаче коммунальных сетей в аренду частному оператору была ничтожной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению резонансного дела, которое может изменить схему управления коммунальным хозяйством столицы региона. Прокуратура Пермского края подала иск в интересах муниципального образования «Город Пермь» против муниципального предприятия «Пермводоканал» и компании ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» («НОВОГОР»).

Надзорное ведомство требует признать недействительным договор аренды, по которому муниципальное предприятие передало частной компании объекты водоснабжения и водоотведения города.

По мнению прокуратуры, передача прав владения и пользования объектами централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения нарушает федеральное законодательство: ФЗ № 115 «О концессионных соглашениях» и ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

Прокуратура настаивает на том, что сделка является ничтожной. Главное требование истца — применить последствия недействительности договора. Это означает, что в случае удовлетворения иска компания «Новогор-Прикамье» будет обязана вернуть все муниципальные объекты инфраструктуры на баланс МП «Пермводоканал».

Конфликт строится вокруг правового статуса передачи коммунальных сетей частному оператору. По версии прокуратуры, стратегически важные городские системы жизнеобеспечения нельзя передавать в долгосрочную аренду без конкурсных процедур концессии, предусмотренных законом.

Как сообщили "Новому компаньону» в пресс-службе «НОВОГОРа», в компании считают, что договор аренды объектов системы водоснабжения и водоотведения, подписанный в 2023 году, заключён с соблюдением всех законодательных требований.

«Мы намерены доказывать эту позицию в суде. Уточним, что речь идёт о сетевых объектах общей протяженностью около 90 км. Общая протяженность сетей ВиВ в Перми составляет более 2,5 тыс. км», — рассказали в «НОВОГОРе».

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