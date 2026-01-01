Пермь заняла 47 место по уровню средней зарплаты среди российских городов В столице Прикамья она составила более 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя номинальная заработная плата в Перми по итогам 2025 года составила 101 тыс. руб., а в наиболее прибыльной для горожан отрасли (IT и связь) она достигает 133 тыс. руб. Согласно пятому рейтингу российских городов по уровню оплаты труда от агентства РИА Новости, столица Прикамья расположилась на 47-й строчке из ста крупнейших городов страны. Исследование основано на данных официальной статистики за первый квартал 2026 года без учёта малого предпринимательства.

Лидерами рейтинга стали Южно-Сахалинск с максимальной зарплатой в добывающей отрасли (528 тыс. руб.), Москва в банковском секторе (398 тыс. руб.) и Красногорск в IT-сфере (368 тыс. руб.). В среднем по крупнейшим городам зарплата в самых высокооплачиваемых отраслях составила 151 тыс. руб. при медианном значении в 129 тыс. руб.

РИА Новости /ria.ru

На общероссийском фоне средняя номинальная зарплата к началу 2026 года выросла до 108 тыс. руб. после преодоления отметки в 100 тыс. по итогам 2025 года. При этом отраслевые различия остаются существенными: например, разница между самой доходной сферой «Банки и финансовые услуги» (227,4 тыс. руб.) и наименее оплачиваемой «Гостиницы и общественное питание» (70,2 тыс. руб.) достигает 3,2 раза.

Замыкают сотню рейтинга Элиста, Магас и Владикавказ, где зарплаты в ведущих отраслях не превышают 75 тыс. руб.

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