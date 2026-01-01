В июне жители Прикамья установил 13,9 тысячи самозапретов на кредиты Это на 2,2% больше, чем в мае Поделиться Твитнуть

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В июне 2026 года россияне установили 765,1 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов, что на 1,4% меньше показателя мая (775,5 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Этот показатель снижается третий месяц подряд.

В Пермском крае зафиксирована обратная динамика: за первый месяц лета жители региона оформили 13,9 тысячи самозапретов, превысив майский результат на 2,2%. Из них подавляющее большинство — 11,6 тыс. — было установлено через портал «Госуслуги», еще 2,3 тыс. в многофункциональные центры (МФЦ).

Всего по России на начало июля 2026 года количество граждан с действующим самозапретом составило 21,2 млн человек, при этом с момента запуска сервиса в марте 2025 года снять ограничение предпочли 1,64 млн россиян. В то же время общее число снятий ранее установленных запретов в стране в июне снизилось на 3,7% (до 232,4 тыс.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает постепенную стабилизацию спроса: он считает, что большинство желающих уже воспользовались услугой, а дополнительное охлаждение интереса связано с успехами государства в борьбе с мошенниками, против которых изначально был направлен закон.

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