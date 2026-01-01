За год пермские кинотеатры увеличили выручку на 22% Поделиться Твитнуть

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В первом полугодии 2026 года пермские кинотеатры заработали 546 млн руб., что на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Количество зрителей за этот же период выросло на 12% и достигло 1,28 млн человек. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС).

Средняя стоимость билета в пермских кинотеатрах также увеличилась. За первые шесть месяцев 2026 года она составила 425 руб., что на 8% больше, чем в 2025-м (391 руб.) и на 28% больше, чем в 2024 году (331 руб.).

Самыми кассовыми фильмами в Пермском крае стали: «Чебурашка-2» (102,8 млн руб.), «Простоквашино» (40,2 млн руб.), «Буратино» (38,5 млн руб.), «Сказка о царе Салтане» (35,1 млн руб.) и «Майкл» (20 млн руб.).

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