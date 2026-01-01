В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение Ожидаются ливни, град и шквалистый ветер Поделиться Твитнуть

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В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося холодного фронта. Об этом сообщает ВЕТТА.

В западных районах края вечером 6 июля и ночью 7 июля ожидаются сильные дожди, ливни, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 23-28 м/с.

Днём 7 июля непогода переместится на восток.

В Перми в это же время прогнозируются кратковременные дожди, грозы и порывы ветра до 15 м/с.

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