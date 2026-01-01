В пермскую «Парму» возвращается американец Би Джей Джонсон Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Американский баскетболист Би Джей Джонсон возвращается в пермский клуб «Бетсити Парма». Форвард, рост которого составляет 201 см, а вес — 91 кг, подписал контракт на текущий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2023/24 Джонсон уже выступал за нашу команду и стал её лидером, а также одним из лучших игроков Единой лиги ВТБ. За 32 минуты на площадке он набирал в среднем 18,5 очка, делал 5,1 подбора, 1,3 передачи и 1,7 перехвата за матч. По итогам сезона он вошёл в пятерку лучших бомбардиров и перехватывающих игроков лиги, а в январе был признан самым ценным игроком месяца.

Летом 2024 года Джонсон перешёл в «Локомотив-Кубань», где стал одним из ключевых игроков. В 23 матчах за команду его средние показатели составили 22 минуты на площадке, 12,5 очка, 3,8 подбора и 1 передачу. Часть сезона 2025/26 он также провел в Краснодаре. В марте 2026 года стороны договорились о расторжении контракта.

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