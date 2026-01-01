На севере Прикамья выставлена на продажу действующая АЗС Продавец просит более 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В с. Пожва на севере Пермского края продается действующий автозаправочный комплекс за 5 млн 150 тыс. руб. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Как сообщает собственник, площадь участка составляет 6059 кв. м. На нём находится одноэтажное торговое помещение площадью 85 кв. м, разделенное на три комнаты. Внутри расположен павильон для продаж, два помещения для персонала и санузел.

На территории АЗС установлены три рабочие топливораздаточные колонки. В штате состоят четыре местных жителя, работающие посменно. Земельный участок, здание павильона и топливные колонки находятся в собственности продавца.

По информации собственника, АЗС находится вдоль дороги на въезде в село. По его словам, прямых конкурентов у заправки нет. Кроме того, с муниципалитетами уже заключены действующие договоры сотрудничества.

В объявлении говорится, что новый владелец сможет расширить спектр услуг: внутри торгового зала, помимо технических масел, продаются кондитерские изделия, а при желании можно открыть пункты выдачи заказов маркетплейсов. Также предусмотрена техническая возможность установки оборудования для продажи газа.

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