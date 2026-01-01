Пенсионерка из Прикамья взыскала с дропперов более 2,5 млн рублей Интересы жительницы Кунгура представляла прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кунгурская городская прокуратура Пермского края организовала проверку по жалобе местной пенсионерки, обратившейся за защитой своих прав.

В жалобе говорилось, что в октябре 2025 года женщина была введена в заблуждение и перевела на счета двух жителей Татарстана 2,5 млн руб.

В ходе рассмотрения иска прокурора, поданного в интересах заявительницы, суд установил, что между сторонами не было никаких договорных или иных юридических отношений, а деньги были получены ответчиками без законных оснований.

Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами, указав, что банковская карта — это индивидуальное платёжное средство, и её владелец обязан контролировать операции по счёту.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура будет следить за его исполнением.

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